Курс рубля упал

Курс рубля на Московской бирже упал в среду, 28 октября, на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость американской валюты выросла до 78,92 рубля, прибавив 1,57 рубля. Евро в ходе торгов также растет, курс европейской валюты поднялся до 92,52 рубля, прибавив 1,17 рубля. Национальная валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок.

Стоимость декабрьского фьючерса на смесь Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду опустилась на 4,4 процента и по состоянию на 16:06 по московскому времени стоит 39,41 доллара за баррель. Нефть упала ниже отметки в 40 долларов за баррель впервые с 5 октября 2020 года.

Стоимость декабрьских контрактов на американскую нефть WTI в среду также падает. Цена барреля нефти потеряла более 5 процентов и опустилась до 37,49 доллара.

Цены на нефть падают на фоне ухудшение ситуации с распространением коронавируса и ужесточением мер по борьбе с COVID-19 в Европе. Так, власти Германия собираются закрыть рестораны, бары и музеи и запретить проведение мероприятий. Франция изучает вопрос о возможном ужесточении мер изоляции. Власти Италии и Испании уже ужесточили карантин из-за коронавируса.