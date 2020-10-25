Помощник Путина дал прогноз по курсу рубля

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин дал прогноз по курсу рубля в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Орешкин подчеркнул, что на данный момент курс рубля плавающий, из-за чего он может колебаться в обе стороны. Кроме того, на валюту периодически действуют временные факторы, а также «рассуждения о санкциях и общее отношение к риску на глобальных рынках».

При этом помощник президента заявил, что периоды ослабления рубля всегда сменялись укреплением. Он напомнил, что похожая ситуация была весной этого года, когда российская валюта отыграла значительную часть потерь после резкого всплеска курса. «Такой сценарий вероятен и сейчас», — заключил Орешкин.

Ранее будущее рубля предсказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, к концу года курс национальной валюты укрепится. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года.

В настоящее время курс доллара на рынке Форекс держится на отметке 76,2 рублей, а евро стоит 90,4 рубля.