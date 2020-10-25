Кудрин дал совет россиянам по сохранению сбережений

Для того чтобы сохранить свои сбережения, россиянам следует диверсифицировать накопления и хранить часть денег в иностранной валюте. Об этом в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент трудно спрогнозировать, каким будет курс рубля в ближайшее время. «Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21-го года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин.

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Также он посоветовал переводить часть сбережений в валюту, только если в ближайшие год-полтора не планируется их тратить. «Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — отметил глава Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2020 года число россиян, которые стараются экономить на еде, достигло рекорда, снизившись до минимального за шесть лет значения. Так, число граждан, которым приходится меньше тратить на еду, снизилось с 65 до 62 процентов.

В июле объем свободных денег в российских семьях вырос на 13,7 процента по сравнению с июнем, достигнув максимума для середины лета за последние несколько лет. После покупки товаров повседневного спроса, в том числе продуктов, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи у средней российской семьи осталось рекордно много — 28,3 тысячи рублей.