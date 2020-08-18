У россиян оказалось рекордно много свободных денег

В июле объем свободных денег в российских семьях вырос на 13,7 процента по сравнению с июнем, достигнув максимума для середины лета за последние несколько лет. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

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После покупки товаров повседневного спроса, в том числе продуктов, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи у средней российской семьи осталось рекордно много — 28,3 тысячи рублей. Эту сумму она может потратить на погашение кредитов, оплату крупных покупок или развлечений либо отложить.

По сравнению с июлем 2019 года объем свободных денег оказался выше на 7,2 процента. Такая тенденция объясняется тем, что россияне в июле нынешнего года стали активнее экономить, чтобы нарастить сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Ромир» опубликовал данные, согласно которым личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных. Росстат отчитался об инфляции в размере 0,35 процента, а в исследовании говорилось о 1,66 процента.