В Россию начали усиленно завозить доллары

Российские банки в августе ввезли в страну 1,62 миллиарда долларов в наличной форме. Это в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и августа 2019-го. К такому выводу после анализа статистики Центробанка пришли «Известия».

Ввоз евро, напротив, серьезно сократился, составив 215,4 миллиона в долларовом эквиваленте. Эта сумма в три раза меньше, чем в июле, и в 5,7 раза меньше, чем год назад. За первые восемь месяцев 2020 года в Россию кредитные организации ввезли 12,7 миллиарда долларов и 3,5 миллиарда евро. Год назад было 7,1 миллиарда и 7,7 миллиарда соответственно.

Усиленный интерес к долларам эксперты объясняют возможной политической нестабильностью в США после президентских выборов. В этом смысле Россия ведет себя таким же образом, как и остальные развивающиеся мировые рынки.

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Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян заметил, что если по итогам выборов одна сторона не признает победу другой, глобальную экономику ожидают проблемы.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин связывает интерес к наличным долларам с поздно открывшимся туристическим сезоном, а начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин напоминает об упавших ставках по долларовым вкладам. Инвесторы могут пересматривать к ним отношение и выводить валюту. Низкий спрос на евро, по его мнению, объясняется закрытыми границами.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах. По его мнению, в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена Россию ожидают новые санкции. Среди них может оказаться запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях. В таком случае все депозиты и расчетные счета российских резидентов заморозят на неопределенный срок.