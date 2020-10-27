Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах

Управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Русецкого, приход к власти президента-демократа чреват введением новых санкций в отношении России. Одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.

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В этом случае все депозитные и расчетные счета российских резидентов также будут заморожены на неопределенный срок. Пока вероятность такого развития событий невысока, но гипотетически существует, отмечает Русецкий.

Кроме того, он обращает внимание на более низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми — из-за разницы в уровне ставок на рынках. Так, доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет в настоящий момент находится на уровне 0,8 процента годовых, что ниже базовой инфляции в США, которая равняется 1,7 процента.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост претендуют Джо Байден от Демократической партии и нынешний глава государства Дональд Трамп — от Республиканской.