России предрекли масштабный вывод денег из страны

Банк России предрек масштабный вывод денег из страны по итогам 2020 года, резко ухудшив прежний прогноз по оттоку капитала. Об этом говорится в материалах Центробанка.

В ЦБ ожидают, что уровень оттока средств вырастет в два раза по сравнению с обозначенным в летнем прогнозе. Так, если в июле регулятор ожидал вывода из страны 25 миллиардов долларов по итогам года, то теперь сумма выросла до 53 миллиардов.

Банк России также ухудшил прогноз на 2021 год: если изначально предполагалось, что из страны выведут 25 миллиардов долларов за год, то теперь ЦБ ожидает потери 35 миллиардов.

По прогнозу регулятора, в 2022 году отток капитала из России окажется на уровне 20 миллиардов долларов, а в 2023 году будет на уровне 15 миллиардов.

Согласно данным ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором за первые девять месяцев 2020 года увеличился на 65,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 миллиарда долларов. В январе-сентябре 2019 года показатель был на уровне 21,4 миллиарда долларов.