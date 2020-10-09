Из России вывели десятки миллиардов долларов

Чистый отток капитала из России за девять месяцев 2020 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Если в январе-сентябре 2020 года из страны вывели 35,5 миллиарда долларов, то годом ранее показатель более чем на десять миллиардов меньше — 21,4 миллиарда долларов.

В регуляторе отметили, что в отличие от ситуации 2019 года, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в 2020-м главной причиной стало снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦБ.

Чистый отток средств нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ) и российских евробондов в третьем квартале 2020 года составил 0,7 миллиарда долларов. В прошлом году фиксировался приток в 1,4 миллиарда.