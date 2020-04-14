Иностранцы отказались вкладывать в России

Инвесторы-иностранцы отказались вкладывать деньги в Россию и ее активы, следует из данных Центробанка по национальному платежному балансу. Объем вложений из-за рубежа в первом квартале 2020 года снизился в 50 раз.

Платежный баланс состоит из двух частей — счетов: счета текущих операций и финансового счета. В первом учитываются средства в иностранных валютах, заработанные страной на экспорте и потраченные в процессе импорта. Также в него входят доходы от иностранных инвестиций, выплаты иностранным инвесторам и текущие трансферты — свободные платежи между резидентами разных стран.

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В финансовом счете учитываются инвестиции резидентов за рубеж и вложения в страну извне, в основном за счет покупки акций и облигаций, а также капитальные трансферты, например, списание международного долга или целевой грант.

Согласно данным платежного баланса за первый квартал 2020 года, прямые инвестиции (покупка пакета более, чем в 10 процентов акций) в российские предприятия (без учета банковского сектора) составили 200 миллионов долларов против 10,3 миллиарда за аналогичный период в прошлом году. По портфельным инвестициям (приобретению относительно небольших долей или облигаций) был зафиксирован отрицательный результат — минус 1,2 миллиарда долларов против 6,8 миллиарда притока в прошлом году.

В счете текущих операций было отмечено снижение общего объема экспорта из России на 14 процентов. Оно практически полностью пришлось на поставки за рубеж топлива — нефти и газа. Их экспорт упал из-за снижения цен вследствие падения спроса и разрыва сделки ОПЕК+.

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