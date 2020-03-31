Россияне забрали из банков валюту на миллиарды долларов

С началом первой волны ослабления курса рубля российские вкладчики сняли со счетов в отечественных банках порядка двух миллиардов долларов, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это примерно два процента от объема всех валютных депозитов.
Это произошло в феврале, когда в стране еще не принимались меры по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, из Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка было выведено по 300-360 миллионов долларов, а из менее крупных банков забрали по 120-200 миллионов. Продолжение оттока валюты продолжится и в марте, поскольку деньги могут начать снимать предприниматели на решение срочных задач на фоне пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение нескольких недель.
По последним данным, в России коронавирусом заражены более двух тысяч человек. В некоторых регионах введен режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения