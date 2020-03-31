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У россиян не осталось денег на случай потери работы

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня. При этом почти половина, 42 процента, после увольнения будет в состоянии оплачивать все необходимые расходы лишь в течение месяца. Такие результаты показал опрос аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

Достаточно денег, чтобы продержаться более трех месяцев, остается только у 10 процентов респондентов. А на срок от одного до трех месяцев средства на жизнь найдутся у 26 процентов граждан.

В исследовании отмечается, что лучше всего ситуация у жителей российских столиц. Им в среднем хватит средств при потере работы на 83 дня. Прожить без кредитов и займов не более месяца смогут 29 процентов горожан. В сельской местности ситуация хуже, там накоплений в среднем хватает на 53 дня, а почти 47 процентов смогут продержаться лишь месяц.

Чем больше детей в семье, тем хуже ситуация с подушкой безопасности, однако у россиян, проживающих с партнером, ситуация несколько лучше — 66 против 58 дней в среднем.

Как объяснила руководитель направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова, исследование говорит об отсутствии у россиян достаточного количества сбережений. Это означает, что на случай потери работы значительная часть граждан обратится за кредитами.

Опрос проводился в феврале-марте 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в 2020 году Россия может столкнуться с увеличением бедности. В свою очередь, миллиардер Игорь Рыбаков, входящий в топ-100 богатейших людей России, заявил, что план помощи экономике в условиях эпидемии коронавируса приведет к массовым банкротствам компаний и увольнениям сотрудников.

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