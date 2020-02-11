Траты китайцев в России обрушились из-за вируса

Траты китайцев в России обрушились на треть из-за распространения смертельного вируса. Об этом сообщат принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно подсчетам банка «Русский стандарт», количество платежей через китайскую Alipay в январе снизилось на 31,2 процента (по сравнению с январем 2019-го). За первую неделю февраля снижение составило уже 73,4 процента. Это связано с запретом организованных поездок из КНР. В настоящее время в стране остались китайцы, которые приехали по индивидуальным туристическим визам.

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Отсутствие китайских туристов негативно скажется на российском рынке премиальных и люксовых товаров, который зависим от покупателей из КНР. С начала года отток покупателей в торговых центрах премиум сегмента составила почти 9,5 процента. Помимо торговли и турбизнеса потери несут также и музеи.

Это связано, в частности, с распространением ранее не известного коронавируса, который провоцирует смертельную пневмонию. Вспышка заболевания произошла в Китае в конце 2019-го, по состоянию на 11 февраля, число погибших от вируса превысило тысячу человек. На территории страны заразились более 42,5 тысячи человек.

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