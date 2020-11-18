Стали известны потери России от нефтяной сделки

Спад российского ВВП в третьем квартале 2020 года в годовом выражении мог составить 2 процента, если бы не сокращение добычи нефти, предусмотренное сделкой ОПЕК+. Об этом на конференции S&P Global Ratings 2020 заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передает РБК.

Ранее стало известно, что Росстат оценивает падение ВВП за этот период в 3,6 процента по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Таким образом, вклад договора стран-производителей нефти составляет 1,6 процента.

По словам Колычева, нефтяной сектор «занимает довольно большую долю» в структуре российской экономики. Поэтому административные ограничения оказали столь существенное влияние.

В третьем квартале, отмечает Росстат, добыча полезных ископаемых упала на 11,3 процента по сравнению с тем же периодом год назад. Этот фактор внес основной вклад в падение индекса промышленного производства на 4,6 процента.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтяная компания в мире, государственная Saudi Aramco собирается занять средства на рынке, чтобы выплачивать дивиденды. Их основная часть пойдет правительству королевства, в котором на фоне нефтяного кризиса резко вырос дефицит бюджета. Власти Саудовской Аравии оценили потери от сложившейся ситуации в 27 миллиардов долларов.

В России с дефицитом бюджета борются с помощью увеличения суммы заимствований, повышения налогов для физических лиц и предприятий, роста акциза на табачные изделия.