Россия рекордно нарастила госдолг

Минфин России рекордно нарастил государственный долг. Ведомство 7 октября привлекло на первом из двух запланированных аукционов через облигации федерального займа (ОФЗ) 315,7 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

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На первом аукционе ведомство выставило бумаги с переменным купоном с погашением в сентябре 2030 года. Спрос на облигации федерального займа превысил 316 миллиардов рублей. Цену отсечения установили на уровне 95,239 процента от номинала. Как отмечает агентство, на закрытии торгов во вторник, 6 октября, котировки аналогичных ОФЗ были на уровне 96,5 процента от номинала. Это соответствует премии в 36 базисных пунктов к ставке RUONIA. Таким образом, ведомству пришлось предоставить инвесторам заметную премию в доходности, чтобы привлечь большой объем ресурсов.

Прежний рекорд размещения ОФЗ как на одном аукционе, так и за весь аукционный день был установлен в сентябре 2020 года, когда на двух аукционах удалось привлечь 215,388 миллиарда рублей.

В сентябре глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что по итогам 2021 года российский госдолг приблизится к отметке 20 процентов ВВП и установит многолетний рекорд. По итогам прошлого года показатель был на уровне 12,2 процента.