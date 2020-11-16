Крупнейшая нефтяная компания в мире собралась занимать деньги

Крупнейшая нефтяная компания в мире — Saudi Aramco — собирается впервые за полтора года снова занять на рынке. Нефтяной гигант готовится разместить облигации, чтобы выплатить дивиденды на 75 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

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Источники агентства указывают, что большая часть денег пойдет основному акционеру корпорации — правительству Саудовской Аравии. Средства нужны для покрытия дефицита бюджета.

На фоне общемирового падения цен на нефть прибыль корпорации в третьем квартале 2020 года рухнула почти в два раза, составив 11,78 миллиарда долларов (против 21,29 миллиарда годом ранее). Теперь у компании не хватает денег на выплату дивидендов. Saudi Aramco начнет проводить переговоры с инвесторами 16 ноября. Предполагается, что может быть проведено размещение до пяти траншей долларовых облигаций со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, 30 или 50 лет.

О том, что компания может пойти на беспрецедентный шаг и отказаться от части проектов, стало известно в начале осени. Saudi Aramco уже объявила о создании нового подразделения, которое будет проводить переоценку портфеля компании, чтобы создать «устойчивость, гибкость и способность реагировать на меняющуюся динамику рынка».