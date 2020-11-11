Саудовская Аравия задумала потеснить Россию в Китае

Власти Саудовской Аравии задумались о масштабных поставках газа в Китай, что приведет к повышенной конкуренции с Россией и другими поставщиками газа на местном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора Saudi Aramco Амина Нассера.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

По словам главы крупнейшей нефтяной компании мира, Саудовская Аравия таким образом хочет помочь китайским властям снизить углеродный след от своей промышленности и помочь с переходом на более экологически чистое топливо. Кроме того, компания рассматривает варианты с наращиванием не только традиционных поставок ископаемого топлива, но и других источников энергии, например, водорода. Также допускается возможность наращивания поставок продуктов химической промышленности.

Однако агентство отмечает, что амбиции Saudi Aramco пока расходятся с ее инвестиционной программой, в которой основная цель компании фокусируется на наращивании перерабатывающих мощностей и только потом диверсификации в сторону газовой отрасли. Более того, компания уже отказалась от нескольких газовых проектов в пользу совместных предприятий по переработке нефти по всему миру. Цель Saudi Aramco — достигнуть переработки 10 миллионов баррелей в день до конца 2030 года.

В настоящий момент основные поставки газа в Китай идут с помощью огромных танкеров, которые поставляют сжиженный природный газ. Главные поставщики для Китая — Австралия, Индонезия, Катар и Малайзия. Россия в отношениях с Китаем делает ставку на трубопроводный газ. На текущий момент Москва реализует проект газопровода «Сила Сибири», поставки газа по которому уже идут. Заявленная мощность проекта — 38 миллиарда кубометров газа в год.

Однако, как следует из расследования «Ленты.ру», Россия не сможет выйти на заявленный уровень поставок, так как на одном из двух месторождений компании слишком много проблем, а запасов для планового заполнения газопровода просто не хватит. Для того чтобы спасти мировую репутацию и контракт на 400 миллиардов долларов, «Газпром» уже анонсировал и начал подготовку к строительству «Силы Сибири-2».