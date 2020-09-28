Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента

В июле Россия поставила в Китай 717 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что стало для нее рекордным показателем, и поднялась на четвертое место по этому показателю. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает «Интерфакс».

Первой на китайском рынке остается Австралия (3,297 миллиарда кубометров), затем идут Малайзия (913 миллионов) и Индонезия (759 миллионов). Однако Катар — крупнейшего производителя СПГ в мире и главного конкурента российских компаний, в первую очередь на европейском рынке — обойти удалось, пусть и на долю процента. Он остается пятым.

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Поставки российского СПГ в два раза обходят трубопроводные, причем в августе они могут еще вырасти. Первую половину июля проект Sakhalin Energy останавливал на технологическое обслуживание одну из двух линий, но в августе все российские заводы работали на полную мощность.

В общей сложности в июле Китай купил 5,957 миллиона тонн СПГ, что на 16 процентов больше, чем годом ранее, и на 18 процентов больше, чем в июне. После регазификации этот объем составляет 7,828 миллиарда кубометров.

Между тем поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров, хотя контракт предусматривает пять миллиардов по итогам 2020 года. Чтобы достигнуть минимального объема, прописанного в соглашении, 4,25 миллиарда кубометров, скорость прокачки нужно увеличить в 1,7 раза.