«Газпром» начал срывать поставки газа в Китай

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» заметно отстают от планов. За первые восемь месяцев прокачано только 2,3 миллиарда кубометров. Об этом в поздравлении в корпоративной газете заявил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

В 2020 году контрактом запланированы поставки 5 миллиардов кубометров. Для того чтобы не сорвать планы, в оставшиеся четыре месяца нужно увеличить объем прокачки в 2,4 раза. Минимальный объем в соглашении, заключенном по принципу «бери или плати», составляет 4,25 миллиарда кубометров. Для его исполнения надо ускорить поставки в 1,7 раза.

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«Сила Сибири» начала работу в декабре прошлого года. Предполагалось, что в 2021 году прокачка вырастет до 10 миллиардов кубометров, а в 2022-м — до 15 миллиардов.

Как показало расследование «Ленты.ру», проблемы с поставками начались практически сразу же. Из-за массовых нарушений в технологии разработки Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для «Силы Сибири», около 50 скважин могут так и не выйти на плановый уровень добычи. Работающие на проекте инженеры утверждают, что мощностей для исполнения китайского контракта не хватит.

Позднее стало известно, что для спасения «Силы Сибири» создадут газопровод «Сила Сибири-2», который пройдет от Бованенковского месторождения на Ямале до Байкала, через Монголию и в Китай. Новый маршрут предполагает перемычку между двумя трубопроводами.

Дополнительной проблемой станет резкое падение стоимости газа для Китая. Дело в том, что контракт привязан к мировым ценам на нефть и газ с задержкой в девять месяцев. Это означает, в ближайшее время топливо подешевеет в два раза, реагируя на уровень нефтяных котировок в первом квартале текущего года.

В начале года российский газ был самым дешевым среди трубопроводных поставщиков в Китай, а в апреле и мае он обходился в 183-184 доллара за тысячу кубометров.