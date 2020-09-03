Россия приступила к «Силе Сибири-2»

В России приступили к проекту нового магистрального газопровода «Сила Сибири-2», передает «Интерфакс». Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, с новым проектом появятся дополнительные условия для газификации регионов Восточной Сибири. «Может появиться новая возможность создания экспортного канала мощностью до 50 миллиардов кубометров газа в год — поставка российского газа через территорию Монголии в Китай», — добавил он.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Для реализации проекта будет создана специальная компания. Ее учредят в Монголии, она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода.

В настоящее время уже эксплуатируется первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого длилось пять лет и завершилось в 2019 году. «Силу Сибири-2» весной 2020-го одобрил президент России Владимир Путин, на месте будущего газопровода уже начали проектно-изыскательские работы.