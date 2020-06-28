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Bank of America проанализировал «трудное» положение «Газпрома»

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«Газпром» оказался в особенно трудном положении, поскольку компания поставляла газ как на российский, так и на европейский рынки, что привело к существенному сокращению объема поставок на фоне обвала цен. Все это произошло на фоне пандемии COVID-19, которая усугубила и без того сложную ситуацию. К тому же в начале 2020 года на мировом газовом рынке наблюдался переизбыток СПГ, хранилища были переполнены, цены значительно снизились. Таковы основные выводы доклада Bank of America (BofA), посвященному деятельности компании «Газпром», с которым познакомилась «Лента.ру».

По оценкам аналитиков BofA, EBITDA «Газпрома» в этом году сократится на 42 процента преимущественно в связи со снижением объема экспорта на 20 процентов и падением экспортных цен на 35 процентов. Поскольку цены «Газпрома» отчасти зависимы от цен на нефть, указано в отчете банка, в настоящее время «Газпром» продает газ со значительной премией к спотовым рынкам, побуждая потребителей минимизировать заказы. Учитывая текущие уровни заполненности хранилищ и рост экспорта на 20 процентов год-к-году, BofA считает, что цены и объемы поставок останутся под давлением на протяжении 2021 года.

Как следует из отчета Bank of America, в соответствии с официальной политикой дивиденды «Газпрома» могут сократиться до 5 рублей на акцию. Однако, учитывая дивидендные выплаты, банк ожидает, что компания сохранит размер дивидендов на уровне 8 рублей на акцию, что составляет 4 процента доходности. «Мы также ожидаем, что дивиденды будут полностью финансироваться за счет роста кредитного плеча до 3,2X чистый долг/EBITDA. По нашим ожиданиям компания не вернется к выплате дивидендов в размере 7-8 процентов до 2021 года, подлежащих выплате в 2022 году», — подчеркивается в отчете.

Учитывая новую дивидендную политику «Газпрома», направленную на переход к выплате 50 процентов дивидендов по МСФО к 2021 году, Bank of America не видит особого выбора для «Газпрома», кроме как резко увеличить кредитное плечо в ближайшие два года. «Принятая в прошлом году официальная дивидендная политика "Газпрома" предусматривает переход на выплату 40 процентов по МСФО в 2020 году и 50 процентов в 2021 году. Строгое следование этой политике приведет к тому, что дивидендная доходность "Газпрома" в 2020 году снизится до 5 рублей на акцию, или до 4 процентов. Мы полагаем, что такие дивиденды будут финансироваться за счет кредитного плеча в течение следующих двух лет», — подчеркивают аналитики BofA. По их мнению, текущая дивидендная доходность «Газпрома» будет в 2 раза ниже среднеисторического уровня. По оценкам банка, дивиденды «Газпрома» не восстановятся до исторического уровня в 8 процентов до 2021 года, к выплате в 2022 году.

Между тем, на состоявшемся годовом собрании акционеров «Газпрома» был утвержден размер дивидендов по результатам деятельности в 2019 году — 15,24 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 миллиарда рублей или 30 процентов прибыли, относящейся к акционерам «Газпрома»», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год. Эти показатели аналитиками были охарактеризованы как беспрецедентные.

Газовый рынок столкнулся с серьезными структурными проблемами, такими как резкий глобальный переизбыток предложения и снижение цен задолго до того, как пандемия COVID-19 разрушила сырьевые рынки, отмечается в отчете BofA. Падение спроса, вызванное пандемией COVID-19 лишь, усугубило и без того напряженную ситуацию полагают аналитики банка. Произошло беспрецедентное событие: цены в Европе, США и Азии одновременно упали ниже 2 миллионов долларов за БТЕ.

По данным Woodmac, потребление газа на восьми основных европейских рынках снизилось почти на 16 миллиардов кубических метров, или 8 процентов YTD в июне. На восемь упомянутых рынков приходится 75 процентов потребления газа в Европе, поэтому разумно предположить, что в Европе потребление YTD в июне сократилось примерно на 20 миллиардов кубических метров (-8 процентов). Снижение было вызвано главным образом экономическим спадом из-за закрытия предприятий и снижения производства электроэнергии на газе. В то же время экспорт «Газпрома» в Европу, согласно последним доступным данным по экспорту, в апреле сократился на 25 процентов.

Уровень заполненности газовых хранилищ в Европе на данный момент на 70 процентов выше, чем в среднем за последние 5 лет, полагают аналитики BofA. По их мнению, повышенный уровень хранения в основном обусловлен ожиданиями российско-украинского транзитного спора, который в итоге не реализовался. Хранение было также обусловлено более мягкими чем обычно зимними температурами. Высокий уровень хранения также означает, что Европа вряд ли будет принимать глобальные потоки СПГ в той же степени, как это было в прошлом году.

Согласно информации, представленной в последней презентации «Газпрома», компания сохраняет цены, привязанные к ценам на нефть, для 30 процентов своих контрактов. Учитывая отставание контрактных цен на 6-9 месяцев, цены «Газпрома» на газ остались значительно выше спотовых цен в Европе, оказывая дополнительное давление на объемы.

Однако в период с 2021 по 2023 годов BofA ожидает существенного увеличения независимой добычи газа за счет увеличения добычи на новых месторождениях, таких как Роспан («Роснефть»), Северный Русский («Новатэк»), Харампур («Роснефть»). «Однако начиная с 2022 года мы возможно увидим новый импульс со стороны независимой добычи, в частности со стороны "Роснефти", с целью получения доли на рынке», — отмечается в отчете.

Европейские объемы «Газпрома», напротив, снизились почти на 30 процентов. Таким образом, российский газ был вытеснен в результате снижения цен на экспорт СПГ и внутреннего производства. «Мы отмечаем, что исторически высокие инвестиции с непонятной доходностью привели к одному из самых низких показателей рентабельности инвестиций в отрасли для "Газпрома" в прошлом. Потенциальное повышение эффективности капитальных вложений еще предстоит увидеть», — утверждается в отчете Bank of America.

Между тем, «Газпром» надеется поставлять в Китай объемы газа, сравнимые с нынешними поставками в Европу. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в интервью, опубликованном на сайте «Газпрома».

«Сегодня "Газпром" поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". И всего за насколько лет мы нарастим его объем до 38 миллиардов кубических метров. Рост поставок по "Силе Сибири" будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай», — отметил Алексей Миллер. Глава компании уточнил, что на столе переговоров с китайскими партнерами находятся предложения по увеличение поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 миллиардов кубометров — до 44 миллиардов кубометров газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута. «Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 миллиардов кубических метров, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки», — подчеркнул председатель правления «Газпрома».

Однако, как считают эксперты, «Газпрому» вряд ли удастся договорится с китайскими партнерами — Пекин нацелен наращивать собственное производство газа и сокращать импорт. Кроме того, на фоне затоваривания хранилищ цены на СПГ упали, поэтому Китай уже сокращает импорт трубопроводного газа, предпочитая более дешевый СПГ.

Как и в газовом бизнесе, ожидается, что в 2020 году нефтедобывающая деятельность «Газпром нефти» ожидает существенный спад на фоне снижения цен на нефть и сокращения предложения. С учетом первоначального обширного сокращения предложения, которое теперь продлено до июля, «Газпром нефть», по нашим оценкам, сократит добычу нефти в 2020 году почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

EBITDA «Газпром нефть» в 2020 году должна снизиться менее чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым сильным снижением среди российских нефтедобывающих компаний, подчеркивается в отчете.

Одна из основных причин наибольшего влияния «Газпром нефти» на изменение цен на нефть, по мнению аналитиков Bank of America, связано с наибольшей долей необлагаемых налогом новых месторождений в портфеле компании. По оценкам банка, в 2019 году 25 процентов добычи «Газпром нефти» приходилось на крупные новые месторождения с льготным налогообложением. Это сравнимо с 17 процентами для «Лукойла», 11 процентами для «Роснефти» и 10 процентами для «Татнефти». В связи со сниженным налогообложением эти новые месторождения выигрывают в условиях высоких цен на нефть, в то время как они менее защищены с точки зрения негативного влияния.

На внутреннем рынке маржа нефтепереработки остается стабильной, однако демпфирующий механизм, который играет против российских нефтедобывающих компаний в нынешних условиях низких цен на нефть, более чем уничтожил свои выгоды по сравнению с экспортом, делают вывод аналитики Bank of America.

«Газпром нефть» наиболее подвержена влиянию внутреннего рынка, особенно в отношении бензина, указано в отчете BofA. Поэтому механизм глубокого негативного демпфирования бензина особенно негативен для компании. «Мы также ожидаем снижение объемов переработки на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением спроса на топливо внутри страны», — считают аналитики Bank of America.

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