США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Аналитики поясняют, что производители газа в США смогли значительно укрепить свои позиции благодаря начавшемуся в начале 2010-х годов сланцевому буму. Однако теперь они сталкиваются с проблемами при экспорте товара. Этому препятствуют конкуренция со стороны других поставщиков, таких как Австралия, теплые зимы и, как следствие, заполненные газом хранилища у европейских потребителей.

«Теплые зимы приближают газмагеддон», — написали аналитики Bank of America в докладе. Ситуация обостряется тем, что американские производители столкнулись с новой проблемой — снижением спроса на сырье со стороны второй экономики мира — Китая.

Эксперты отмечают, что из-за всех перечисленных факторов экспорт может стать просто невыгодным для американских добытчиков. В таком случае им придется сбывать сырье на территории США, что в условиях активной добычи и конкуренции со стороны других источников энергии, таких как уголь, приведет к сильному падению цен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!