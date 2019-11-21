Путин открестился от сланцевой нефти

Россия не будет добывать сланцевую нефть из-за урона, который технологии по ее извлечению наносят окружающей среде, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы внимательно наблюдаем за этим. Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются без всякого преувеличения варварскими, они уничтожают экологию», — отметил глава государства.

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По его словам, Россия никогда не согласится на добычу сланцевой нефти, несмотря на все возможные экономические преимущества перед традиционными видами топлива. В качестве примера ущерба Путин привел ситуации, когда в некоторых районах, расположенных недалеко от мест добычи сланца, из кранов идет черная жижа вместо воды.

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.

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