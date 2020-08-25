Россия создаст специальную компанию для «Силы Сибири-2»

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар договорились создать компанию специального назначения для реализации проекта «Сила Сибири-2». Стороны подписали меморандум о соответствующих намерениях, следует из заявления российского газового монополиста.

Компанию учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода. Партнером «Газпрома» с монгольской стороны в совместном предприятии может стать местная госкомпания Erdenes Mongol, сообщало ранее агентство Montsame.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года одобрил газопровод «Сила Сибири-2» в западный Китай через Монголию. В мае «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам. Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год. В настоящее время уже эксплуатируется первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого длилось пять лет и завершилось в 2019 году.