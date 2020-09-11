«Силу Сибири» в очередной раз остановят

В связи с профилактическими работами газопровод «Сила Сибири» в очередной раз остановят. Прокачка газа прекратится с 15 до 22 сентября, Россия и Китай уже согласовали сроки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром».

По договоренности сторон, магистраль, запущенную в конце прошлого года, для профилактики оборудования и систем останавливают два раза в год. Весной были проведены первые работы.

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Ранее стало известно, что в первые восемь месяцев работы по «Силе Сибири» прокачано только 2,3 миллиарда кубометров газа. Всего в 2020 году предполагалось поставить в Китай 5 миллиардов кубометров. Чтобы выполнить план, надо увеличить объем прокачки в 2,4 раза. При этом минимальный объем в соглашении, заключенном по принципу «бери или плати», составляет 4,25 миллиарда кубометров. Для его исполнения надо ускорить поставки в 1,7 раза.

Помешать прокачке могут проблемы на Чаяндинском месторождении, ресурсной базе для «Силы Сибири». Как показало расследование «Ленты.ру», из-за массовых нарушений технологии разработки скважин, многие из них могут никогда не выйти на проектную мощность.

Исправить ситуацию позволит газопровод «Сила Сибири-2», которую проведут от Бованенковского месторождения на Ямале до Байкала, а дальше через Монголию и в Китай. Новый маршрут свяжут перемычками с первой «Силой Сибири».