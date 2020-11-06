Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых

Новое повышение налогов для богатых россиян нецелесообразно, поскольку в экономике складывается сложная ситуация, а такая мера станет усилением давления на бизнес и граждан. Таким образом идею специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) прокомментировала замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что бюджет уже сверстан, так что подобные существенные изменения в него ко второму чтению вносить не будут. По словам Перминовой, власти и так уже начали пересмотр действовавшей 20 лет плоской шкалы налогообложения.

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Сенатор напомнила о повышении налоговой ставки для тех, кто получает более пяти миллионов рублей в год, что принесет около 60 миллиардов рублей. Их планируется потратить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

ВШЭ предложила сделать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) равным 20 и 24 процентам для тех россиян, чьи доходы выше 12 и 24 миллионов рублей соответственно. Также в отзыве на проект бюджета на период 2021-2023 годов говорится о возможности увеличить налог на прибыль компаний до 24-30 процентов, но при этом установить эффективный инвестиционный вычет.

В Минфине, комментируя отзыв, указали, что в настоящее время дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль пока не рассматривается.

Повысить НДФЛ для богатых россиян минувшим летом во время очередного обращения к нации предложил президент России Владимир Путин. Изменение вступает в силу с 2021 года.