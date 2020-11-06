В России предложили повысить налоги для богатых граждан

Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно повысить налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Такая инициатива есть в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Речь идет о ставке налога 20-24 процента для доходов граждан более 12 миллионов и 24 миллионов рублей в год и о возвращении к ставке 24 процента или даже к 30 процентам по налогу на прибыль.

Достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, так что повышение налогов не приведет к всплеску эмиграции налогоплательщиков, полагают экономисты.

Российские власти объявили о масштабных изменениях в налоговой системе страны. Так, с 2021 года Россия отказывается от плоской шкалы налогообложения. Сбор с доходов физлиц свыше пяти миллионов рублей в год увеличится с 13 до 15 процентов. Президент России Владимир Путин назвал прогрессивную шкалу более социально справедливой. Помимо этого, с нового года в России вводится подоходный налог на проценты по депозитам или доходы от облигаций на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также в стране увеличатся налоги на дивиденды и проценты с 0-5 процента до 15 процентов для владельцев офшоров.