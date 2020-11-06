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Власти ответили на предложение снова повысить налоги в России

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Минфине ответили на предложение снова повысить налоги на доходы богатых россиян. В ведомстве заявили, что дальнейшая корректировка шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также налога на прибыль пока не рассматривается. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что в соответствии с поручением президента повышенной ставкой НДФЛ в размере 15 процентов с 2021 года облагаются только доходы россиян на сумму свыше 5 миллионов рублей. Других изменений в Налоговый кодекс власти пока не планируют.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы сочли возможным дальнейшее повышение налогов в России. Речь шла об увеличении НДФЛ до 20-24 процентов для россиян с доходами более 12 миллионов и 24 миллионов рублей. Кроме того, эксперты предложили повысить ставку налога на прибыль до 30 процентов.

Повысить НДФЛ для богатых россиян до 15 процентов с 2021 года летом предложил президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации. Глава государства пояснял, что повышенным налогом будет облагаться только сумма дохода сверх 5 миллионов рублей. По предварительным оценкам, мера принесет бюджету дополнительно около 60 миллиардов рублей. Средства собираются направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

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