Ирак запутался в желаниях по поводу нефти

Министерство нефти Ирака опровергло информацию о скорой договоренности со странами ОПЕК+ по поводу увеличения добычи сырья, сообщает Reuters.

О готовящемся соглашении написала государственная газета al-Sabah, на нее сослалось и государственное информагентство INA. Корреспондент издания утверждал, что глава ведомства Ихсан Абдул-Джаббар ожидает договор со всеми участниками сделки, а удовлетворить желание Ирака позволит рост цен на сырую нефть и последствия пандемии коронавируса.

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Однако позднее пресс-секретарь министерства Асим Джихад запутал журналистов, заявив, что министр такого не говорил и с корреспондентом не общался. После этого INA удалило свою заметку.

Ранее источник в ОПЕК+ указывал, что Ирак, являющийся главным нарушителем сделки, хочет потребовать для себя исключений в 2021 году. Страна крайне зависима от нефтяных доходов, и с мая по июль она добывала на 851 тысячу баррелей нефти больше, чем положено по квотам. Багдад пообещал компенсировать сокращение в августе-сентябре.

При этом Ирак с октября снизит цены на нефть для США, Европы и азиатских рынков, отреагировав на аналогичные действия со стороны Саудовской Аравии и других игроков в регионе. Это дополнительно сократит доходы республики и может заставить ее ужесточить собственную позицию.