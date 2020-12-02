Россияне перестали беспокоиться из-за денег

За последний месяц впервые с начала эпидемии коронавируса сократился объем наличных денег у российских граждан и бизнеса. Снижение составило 41,9 миллиарда рублей. До этого их оборот непрерывно рос в течение девяти месяцев, с начала года он увеличился на 21 процент, до 12,8 триллиона рублей в октябре, пишет РБК.

Как указал представитель Центробанка, причиной ноябрьской статистики стало то, что граждане перестали испытывать беспокойство по поводу влияния эпидемии на их доходы.

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По его словам, этому поспособствовали как уже сформированные запасы наличности, так и отсутствие жестких ограничительных мер на фоне роста заболеваемости. В результате реакция оказалась не столь резкой, как в период неопределенности весной.

Тогда только в марте-апреле на руках у населения и бизнеса стало на 1,2 триллиона наличных больше. А в последний раз сокращение их оборота наблюдалось в январе.

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин указал, что снижение оборота наличных в октябре и ноябре выглядит обычным явлением. Кроме того, летом государство произвело стимулирующих выплат больше, чем обычно, а граждане снимали деньги. Сейчас таких выплат нет, поэтому ситуация вернулась в норму.

Впрочем, добавил эксперт, пока сокращение наличных, поступивших в экономику весной, выглядит незначительным. Также Сусин не исключает, что возврат рублей в финансовую систему может быть связан не с ростом потребления или с тем, что люди несут деньги в банки, а с усиленной покупкой валюты.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса выросла доля россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты.