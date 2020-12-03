Назван срок восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть полностью не восстановится до конца 2021 года, если не произойдет массовой вакцинации населения, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch.
Срок начала восстановления глобального рынка нефти и газа — следующий год, но улучшения будут умеренными и неопределенными, отмечают эксперты. Аналитики уверены, что ограничения добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+ будут носить более локальный и менее жесткий характер, чем в начале 2020 года. Также агентство ждет роста цен на природный газ, хотя мировой рынок по-прежнему будет страдать от избытка мощностей.
Эксперты называют еще одну тенденцию, которая сохранится в будущем: большинство нефтегазовых компаний продолжат сокращать свои траты и расходы на дивиденды. Российскому нефтяному сектору помогает слабый курс рубля, это позволяет компенсировать обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+, отмечают в Fitch.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нефть ждет забвение. По словам главы государства, в ближайшие пять лет спрос на сырье будет расти на один процент в год, а затем из года в год только падать на 0,1 процента. Путин уверен, что страна смогла слезть с нефтяной иглы.