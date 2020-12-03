Россия уступила Саудовской Аравии по нефти

Россия уступила Саудовской Аравии и ее партнерам в переговорах по нефти в рамках ОПЕК+ и согласилась на смягчение условий добычи сырья. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Данные подтвердили в Минэнерго Казахстана.

В ходе переговоров стороны согласовали повышение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Таким образом, с начала следующего года ограничение составит 7,2 миллиона баррелей. Условия сделки будут пересматриваться ежемесячно.

Изначально позиция России заключалась в том, чтобы сохранять действующие параметры сделки и начать их смягчение с февраля будущего года. По словам источника ТАСС, следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля.