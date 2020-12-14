Спрогнозировано падение курса доллара до 65 рублей

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рубль недооценен. Эксперт считает, что 2021-й станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.

«Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю», — сказал Якобсен. Он добавил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей.

Ранее российский экономист Михаил Хазин предрек падение курса доллара до 45 рублей, основывая свой прогноз на данных работавших в США валютных спекулянтов. Он выразил уверенность в том, что следует ожидать возвращения американских денег к их реальной стоимости, так как сейчас они «очень переоценены». Однако Хазин не исключил, что с курсом может произойти «все что угодно».