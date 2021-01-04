Рубль показал уверенный рост к доллару и евро

Курс рубля показал уверенный рост к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимости нефти максимумов с марта 2020-го. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:17 понедельника падал на 69 копеек — до 73,72 рубля. Курс евро снизился на 1,09 рубля, до 90,42 рубля. В свою очередь, мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,3 процента — до 53 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что рубль по итогам 2020 года упал по отношению к доллару на 16,7 процента. На конец года курс составил 74,42 рубля, а годом ранее — 61,99 рубля. В марте доллар резко вырос почти на треть и достиг отметки в 81,97 рубля. По отношению к евро российская валюта упала на 24,1 процента. В конце 2020-го курс евро составлял 91,52 рубля.

В начале 2021 года эксперт назвал главные правила выгодного обмена валют.