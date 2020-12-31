Оценено изменение курса рубля по итогам 2020 года

Рубль по итогам 2020 года упал по отношению к доллару на 16,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку Московской биржи.

Курс на конец 2020 года составил 74,42 рубля, в то время как на конец 2019 года — 61,99 рубля. При этом в марте он резко вырос почти на треть и достиг отметки в 81,97 рубля.

По отношению к евро российская валюта упала на 24,1 процента. В конце года курс евро остановился на уровне в 91,52 рубля. В то же время на конец прошлого года он составлял 69,47 рубля. Годовой пик был достигнут в ноябре, когда евро подорожал до 94,14 рубля.

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, большинство россиян готовы к тому, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет до 81,77 рубля. Среди респондентов за курсом доллара следит каждый четвертый опрошенный, за евро — каждый пятый.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает, что доллар в 2021 году продолжит слабеть и упадет до 65 рублей. По его мнению, российскую валюту укрепит рост интереса к сырьевым товарам в мире.