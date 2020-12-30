Курс евро вырос

Курс евро поднялся выше 92 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 17:16 по московскому времени евро вырос до 92,06 рубля (плюс 1,4 процента). Европейская валюта достигла такого уровня впервые с 22 декабря 2020 года. Доллар поднялся до 74,8 рубля (плюс 1,03 процента).

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, большинство россиян готовы к тому, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет до 81,77 рубля. Среди респондентов за курсом доллара следит каждый четвертый опрошенный, за евро — каждый пятый.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает, что доллар в 2021 году продолжит слабеть и упадет до 65 рублей. По его мнению, российскую валюту укрепит рост интереса к сырьевым товарам в мире.