Курс рубля упал

Курс рубля на Московской бирже упал до значений начала декабря, следует из данных торгов на площадке.

На момент публикации доллар торговался по 74,58 рубля. Курс американской валюты вырос на 1,29 рубля, или на 1,7 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии 18 декабря. В ходе торгов курс доллара превышал 75 рублей, что стало наивысшим значением с 3 декабря.

Евро на момент публикации торговался по 91,03 рубля за единицу. Рост единой европейской валюты по сравнению с закрытием сессии 18 декабря составил 1,27 рубля, или 1,4 процента.

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, большинство россиян готовы к тому, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет до 81,77 рубля.