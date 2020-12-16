Центробанк назвал реальный уровень падения рубля

С начала года реальный эффективный курс рубля упал на 16,8 процента, хотя в ноябре он вырос на 0,3 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Этот параметр рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров России и учитывает инфляцию, то есть наиболее приближен к действительности. В годовом выражении с января по ноябрь курс опустился на 6,9 процента.

По отношению к доллару реальный эффективный курс рубля за тот же период снизился на 15,8 процента, а по отношению к евро — на 20,6 процента.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен предсказал, что доллар в 2021 году упадет до 65 рублей. По его словам, России поможет рост интереса к сырьевым товарам во всем мире.

В свою очередь глава банка «Открытие» Михаил Задорнов объяснил, что основной угрозой для российской валюты остается неопределенность с американскими санкциями. Если администрация Джо Байдена после его инаугурации не решится резко ужесточать ограничительные меры, то курс будет расти.

Между тем аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием года для российской экономики. Они указали, что в 2020 году власти влили много средств в поддержку курса, но их все равно не хватило, и рубль стал одной из самых слабых валют в Восточной Европе.