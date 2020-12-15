Глава «Открытия» назвал основную проблему рубля

Основной проблемой рубля в ближайшей перспективе остаются новые санкции США, если их не будет, то российская валюта до конца года продолжит укрепляться. Об этом в интервью РБК заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его мнению, если цена на нефть удерживается в районе 40-50 долларов, а дефицит бюджета балансирует на уровне 3,5-4 процента, то курс валюты определяет только движение капитала. А с этим в последний месяц все хорошо — иностранные инвесторы активно вкладываются в российские облигации федерального займа (ОФЗ).

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Задорнов отметил, что вероятность срочных ограничительных мер на данный момент невелика. США находятся в процессе смены президента, а значит, будущая политика США только определяется, и Россия занимает в ней далеко не первое место.

Осенью рубль резко ослабел по отношению к доллару и евро из-за совпадения сразу нескольких факторов. Участники рынка видели определенные риски в протестах Белоруссии, обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха, ситуации вокруг Алексея Навального и выборах в США. Доллар на пике доходил до 80 рублей, но к середине декабря опускался ниже 73 рублей.

Нефть на фоне ужесточения политики ОПЕК+ относительно предыдущих планов также подросла. По состоянию на утро 15 декабря сорт Brent торгуется на уровне 49,9 доллара за баррель.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен предсказал, что курса доллара в 2021 году упадет до 65 рублей. По его словам, 2021 год повысит внимание к сырьевым товарам, а в этом плане у России есть большие мощности, которые дают ей преимущество.