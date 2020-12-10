Доллар рекордно подешевел по отношению к рублю, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На момент публикации курс доллара на Московской бирже равнялся 73,06 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,81 рубля, или 1,1 процента. Котировки находятся на самом низком уровне с 18 августа.

Курс евро на момент публикации равнялся 88,51 рубля. Снижение составило 0,73 рубля, или 0,8 процента.

Опрошенные «Интерфаксом» экономисты связывают укрепление рубля с ростом цен на нефть. 10 декабря мартовские фьючерсы сорта Brent впервые с марта, когда распалось соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, подорожали до 50 долларов.