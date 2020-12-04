В ходе торгов на Московской бирже рубль существенно укрепился, в результате чего курс доллара обвалился ниже 74 рублей, до минимума за последние три месяца, свидетельствуют данные площадки.

Американская валюта падала до 73,97 рубля, по состоянию на 15:35 она скорректировалась до 74,03 рубля. Евро опустился до 90,08 рубля.

Укрепление российской валюты связано с ростом нефтяных котировок, которые в свою очередь отреагировали на решение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти с января 2021 года. Сорт Brent подходил к 50 долларам за баррель, а WTI превышал 46,5 доллара. С конца ноября их стоимость выросла на четверть.

Стороны сумели сгладить противоречия и согласились увеличить добычу не на 1,9 миллиона баррелей в сутки, как предполагала предыдущая договоренность, а на 500 тысяч баррелей. С февраля параметры сделки могут быть пересмотрены.

Между тем аналитики швейцарского банка Goldman Sachs предсказали, что рубль станет самой доходной валютой 2021 года, а доллар продолжит падение.