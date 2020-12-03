Глава Минэнерго России Александр Новак оценил договоренности ОПЕК+ по добыче нефти. Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, проведенная 3 декабря встреча была очень успешной и конструктивной. Он подтвердил, что страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января следующего года, доля России составит 125 тысяч баррелей в сутки. Распределение уровня добычи между странами останется в прежней пропорции, добавил Новак.

Кроме того, страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по возврату на рынок двух миллионов баррелей в сутки. Однако этот процесс будет проходить с учетом общей ситуации. Новак подчеркнул, что на данный момент нефтяной рынок более-менее стабилен, и это позволяет ОПЕК+ ослаблять сокращения добычи.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Саудовской Аравии и ее партнерам в переговорах по нефти в рамках ОПЕК+ и согласилась на смягчение условий добычи сырья. С начала следующего года ограничение составит 7,2 миллиона баррелей от базового уровня. Согласно изначальному плану, который согласовали еще весной, оно должно было составить 5,8 миллиона баррелей в сутки.

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