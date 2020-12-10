Цены на нефть взлетели

Цены на нефть европейской марки ICE взлетели и вплотную приблизились к отметке в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на баррель Brent с поставкой в марте 2021 года равнялась 50,14 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,6 процента.

Цена фьючерса на баррель нефти американской марки WTI с поставкой в феврале составляет 46,81 доллара. Рост по сравнению с предыдущей сессией составил три процента.

Цены на нефть обвалились в марте после разрыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В мае цена барреля Brent достигала 32 долларов. Впоследствии соглашение было продлено на новых условиях до начала следующего года, что спровоцировало рост котировок.