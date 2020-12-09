Ценам на российскую нефть предсказали обвал

В последнюю декаду декабря Россия резко увеличит отгрузку нефти через порты Балтийского моря. В связи с этим нефтетрейдеры предсказали вместо традиционного повышения цен на сорт Urals перед Новым годом их обвал, пишет Reuters.

Отгрузка из Приморска и Усть-Луги c 21 по 31 декабря достигнет двух миллионов тонн, хотя за предыдущие 20 дней она составит 1,8 миллиона. То есть поставки вырастут более чем в два раза.

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Из-за этого с конца прошлой недели цена Urals сократилась на 60 центов за баррель по отношению к Brent. По состоянию на начало недели российская нефть стоила на 38 центов дешевле эталона, хотя три недели назад она была на 45 центов дороже.

Падают цены и с отгрузкой в Новороссийске. В понедельник, 7 декабря, партию нефти продали на десять центов дороже Brent, что значительно дешевле, чем еще недавно, пишет Business Recorder.

Причиной такого увеличения экспорта, по данным издания, стало падение внутреннего спроса и недозагрузка нефтеперерабатывающих заводов. Избыток нефти решено поставлять за рубеж. На фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ с января 2021 года спрос на российскую нефть может дополнительно сократиться.

Ранее аналитики рейтингового агентства Fitch предсказали, что в 2021 году баррель Brent будет стоить в среднем 45 долларов за баррель, то есть цена упадет по сравнению с нынешним уровнем. По состоянию на 9 декабря его стоимость поднялась почти до 49 долларов.