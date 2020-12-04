Заместитель председателя правительства России Александр Новак сделал прогноз по добыче нефти ОПЕК+. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Новак выразил надежду, что к апрелю ОПЕК+ сможет выйти на увеличение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Он предположил, что это произойдет в течение квартала и добавил, что такой сценарий возможен в случае отсутствия форс-мажоров. «Был найден компромисс, который (...) говорит о том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем рынок, восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением», — добавил он.

Ранее Александр Новак оценил договоренности ОПЕК+ по добыче нефти. По его словам, проведенная 3 декабря встреча была очень успешной и конструктивной.

Россия согласилась на смягчение условий добычи сырья во время переговоров по нефти в рамках ОПЕК+. С начала следующего года ограничение составит 7,2 миллиона баррелей от базового уровня. Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января следующего года, доля России составит 125 тысяч баррелей в сутки.