Названы главные правила выгодного обмена валют

Чтобы выгодно обменивать валюту, нужно следить за динамикой курсов, тенденциями на рынке и научиться прогнозировать рубль в ближайшей перспективе. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

По его словам, одно из главных правил покупки валюты — не поддаваться ажиотажному спросу на доллары и евро, когда рубль ослабевает. В таком случае высока вероятность покупки валюты на максимуме. «Стоит переждать период повышенного спроса, дождаться небольшого снижения курса и тогда купить валюту», — добавил эксперт.

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Хорошей привычкой будет покупка валюты не менее раза в месяц. Однако всегда нужно учитывать, что к концу месяца рубль немного укрепляется к доллару и евро, поскольку в это время наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров. Из-за высокого спроса на национальную валюту в это время ее курс временно вырастает на 1-1,5 рубля. Иванов также рекомендовал не покупать доллары и евро на всю имеющуюся сумму. В случае непредвиденных трат деньги придется менять обратно на рубли. Если курс будет неудачным, это может привести к потерям.

По совету эксперта, лучше всего доллары и евро покупать не в пунктах обмена, а на бирже, так как это позволит приобретать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако способ больше подходит для регулярных крупных покупок. Небольшие объемы валюты лучше все же приобретать в банках. Иванов добавил, что после покупки валюты запас лучше не трогать и не продавать 3-5 лет. Именно в такой период рубль стабильно обесценивается, а доллар и евро растут. Такая стратегия даст максимальную возможность для извлечения выгоды.