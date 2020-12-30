Финансист назвал условие для заработка на рубле

Чтобы заработать на вкладе в рублях, нужно, чтобы ключевая ставка превышала уровень инфляции. Такое условие в беседе с агентством «Прайм» назвал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

По его словам, существует два способа заработка на рубле — на депозитах и колебаниях курса. «Если Центробанк России перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики, начнет увеличивать ключевую ставку, это приведет и к росту средних ставок по депозитам в банках», — отметил Иванов.

Когда ключевая ставка превышает уровень инфляции, заработать на вкладе можно, просто разместив на нем денежные средства. Как подчеркнул эксперт, это возможно лишь при стабильном уровне инфляции и отсутствии колебаний национальной валюты. На данный момент, по данным Центробанка, уровень инфляции в России составляет 4,5 процента, а ключевая ставка — 4,2 процента.

Иванов рассказал, что гораздо более выгодно сейчас зарабатывать на колебаниях валюты. Например, покупать доллары и евро на низшей отметке их падения, а затем продавать на пике их стоимости. Однако если проводить такие операции на постоянной основе, лучше обратиться к брокерам, посоветовал финансист.

Ранее финансист Артем Тузов пояснил, что на курс российской валюты влияет множество факторов, в том числе ослабление цен на нефть, угроза новых санкций США и пандемия коронавируса.