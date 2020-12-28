Назван самый обедневший за год российский миллиардер

Состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова сократилось за год на 4,082 миллиарда долларов (до 19,179 миллиарда). Он больше всех обеднел среди российских миллиардеров, посчитал Forbes.

Капитал Алекперова снизился вместе с котировками «Лукойла» — если год назад они торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, то теперь по 5100 рублей. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон занял второе место, он потерял за год 3,555 миллиарда долларов. Его состояние стало равно 24,531 миллиарда. Акции «Новатэка» опустились за год с 1262 до 1205 рублей за бумагу.

На третьем месте по потерям назван Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», с состоянием 20,376 миллиарда долларов (минус 2,339 миллиарда). В общей сложности 10 самых неудачливых героев списка потеряли за год 17,598 миллиарда долларов.

Cамый разбогатевшим за год российский миллиардером стал сенатор Сулейман Керимов. Его капитал увеличился на 11,5 миллиарда долларов, в основном за счет роста мировых цен на золото. Состояние Керимова и его семьи оценивается в 20,91 миллиарда долларов.