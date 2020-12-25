Назван самый разбогатевший за год российский миллиардер

Сенатор Сулейман Керимов разбогател за год на 11,5 миллиарда долларов, в основном за счет роста мировых цен на золото. Он оказался на первом месте в рейтинге Forbes по этому показателю, сообщается на сайте журнала.

Состояние Керимова и его семьи оценивается в 20,91 миллиарда долларов. Совладелец НЛМК Владимир Лисин назван вторым, за год его состояние увеличилось на 5,4 миллиарда долларов (до 26,19 миллиарда) благодаря росту цен на сталь.

Третье место занял совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Его капитал вырос на 3,6 миллиарда долларов (до 16,18 миллиарда), Усманову помог подъем металлургической отрасли. Суммарно десять богатейших россиян, несмотря на пандемию, за год нарастили капиталы почти на 33 миллиарда долларов.

Ранее в российском списке самых богатых людей страны сменился лидер. В топ рейтинга вышел Владимир Лисин. Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который занимал первое место, опустился на второе. На третьей строчке рейтинга оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.