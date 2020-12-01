Российские миллиардеры стали богаче на сотни миллионов долларов

Совокупное состояние богатейших людей России с начала года выросло на 486 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 22 россиянина. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин разбогател с начала года на 775 миллионов долларов, до 22,2 миллиарда. Состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашва выросло на 457 миллионов долларов (до 20,4 миллиарда). Алишер Усман («Металлоинвест», «Мегафон») и Роман Абрамович (Evraz) стали богаче на 2,79 миллиарда и 705 миллионов соответственно.

Однако некоторые миллиардеры потеряли часть денег с начала года. Так, состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова упало на 5,67 миллиарда долларов (до 16,6 миллиарда). Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», лишился 2,97 миллиарда долларов.

Капитал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона снизился на 1,53 миллиарда долларов (до 23 миллиардов). Богатейший человек России и президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял сотни миллионов долларов. Его состояние снизилось на 409 миллионов доллров, 27,6 миллиарда.

Ранее стало известно, что доходы жителей 61 региона России увеличились в третьем квартале года по сравнению со вторым кварталом. Однако в апреле-июне реальные располагаемые доходы россиян в среднем по стране оказались на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м.