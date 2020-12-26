Экономика
 
Последние новости
Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
В Приморье оценили ущерб от циклона с ледяным дождем
Три человека погибли при пожаре на российском судне
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом на уличных мероприятиях
Ученый обнаружил у снежного человека ДНК белого медведя
Елизавета II рассказала об источнике вдохновения в 2020 году
На месте взрыва фургона в американском Нэшвилле обнаружили человеческие останки
Врач назвал способы восстановить легкие после коронавируса
Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа
Новости партнеров
Прослушать новость

Финансист предостерег россиян от продажи валюты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предостерег россиян от продажи валюты в настоящее время. Он рассказал агентству «Прайм», что продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — отметил финансист. Он посоветовал продавать валюту на пике роста, например, когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля.

По его словам, россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности. Тузов отметил, что на валютных рынках, в зависимости от ситуации и новостей, происходят два сменяющих друг друга процесса — укрепление национальной валюты, затем ее спад. Эксперт подчеркнул, что эти циклы повторяются, однако нацвалюта в динамике не возвращается к прежним уровням. Так, доллар по 65 или 68 рублей россияне уже «совершенно точно не увидят», добавил он.

Ранее россиян предостерегли от покупки доллара и хранения в нем сбережений, поскольку санкционный режим США подрывает устойчивость американской валюты. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары
В России назвали критическую цену на нефть
Россиян предостерегли от хранения долларов
Другие материалы рубрики
Экономика20:0021 декабря

Пошли на прорыв

Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
20:3523 декабря

Подсчитаны траты всего мира на борьбу с коронавирусом

20:2723 декабря

Россиянам рассказали об обмане с водой в бутылках

19:3623 декабря

Европейские компании обвинили США в закрытии им доступа в Китай

Экономика20:0114 декабря

«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»

Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
20:3823 декабря

СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» спущен на воду

19:0223 декабря

«Газпром» объяснил поражение в суде от Польши

18:5323 декабря

«Роснефть» разработала технологию производства экологичных буровых растворов

Экономика11:2114 декабря

Чистая страна

Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
18:5223 декабря

Россияне выступили против мигрантов и дешевого жилья

19:5923 декабря

Кузбасс затруднил выход угля с Дальнего Востока к железным дорогам

17:5723 декабря

Россиян предостерегли от хранения долларов

Россия
Засмотревшегося на декольте министра российского депутата проверят
Новые категории москвичей смогут пройти вакцинацию от COVID-19
Кто может привиться, как записаться и кому нельзя вводить препарат?
Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом
«Это была политическая игра, а жизнями расплачивались мы»
41 год назад СССР ввел войска в Афганистан. Эта война навсегда изменила жизни тысяч советских людей
Совфед отреагировали на угрозу Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму
«Как можно устать в раю!»
Врач НИИ СП им. Н.В. Склифосовского о работе с больными коронавирусом в «красной зоне»
В России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом
Все материалы
Мир
Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы
Это просто космос!
 
В США не увидели связи в закрытии своих генконсульств с политикой России
Одни дома
Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года
Украина не доказала свои права на подаренную Лаврову икону
Американцы обстреляли стриптиз-клуб из автоматов из-за требования надеть маски
Самый високосный год
Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Названа новая минимальная цена пачки сигарет в России
В России назвали критическую цену на нефть
ДОМ.РФ разместил в 2020 году 12 выпусков ИЦБ объемом более 370 миллиардов рублей
Спешат на выручку
Россияне массово отправились торговать на биржи. Почему их не останавливает риск потерять все?
МСП Банк выступил соорганизатором размещения облигаций ТД «РКС-Сочи»
Вагонные споры
Или как закончилась еще одна попытка вывода активов бывшим топ-менеджером Зотовым
Все материалы
Силовые структуры
Расстрел россиянки у подъезда жилого дома в Москве попал на видео
«Он предлагал помощь и покровительство»
Оперативник ФСБ погулял на свадьбе у одноклассницы. Теперь молодоженов обвиняют в госизмене
Неизвестный расстрелял россиянку в Москве
Названа причина смерти найденной в центре Москвы россиянки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыта причина отказа Ефремова от нанятого Джигурдой адвоката
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске телепроекта
В России решили запретить мат в соцсетях
Как это будет работать и что об этом думают пользователи сети
Ургант отказался без мата комментировать новость о запрете мата в соцсетях
Над пропастью
Война, протесты и насилие: фотографы показывают, чем запомнился тяжелый 2020 год
Совфед одобрил возможность блокировки YouTube и Facebook за цензуру
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»
«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
Россияне получат новое развлечение
Все материалы
Ценности
Королеву красоты выгнали из автобуса в российском городе
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Мужчина тайно пользовался косметикой жены и придумал способ разбогатеть
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности
Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали
«Спустилась со сцены — сразу дают деньги»
Как украинка бросила работу на заводе и стала звездой советского подиума
Все материалы
Путешествия
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Незнакомцы собрали два миллиона рублей для обокраденного 94-летнего шахтера
Жена показала предсмертное послание умершего от COVID-19 мужа
Посетитель пиццерии оставил 151 тысячу рублей чаевых и обогатил всех официантов
Женщина похудела на 101 килограмм и изменилась до неузнаваемости
«Есть французы, которые ищут русских жен или девушек»
История россиянки, которая переехала в Париж 15 лет назад и так и не стала своей
Все материалы
Haval может привезти в Россию новый кроссовер H6
Автомобили, которые ушли из России в 2020 году
Десять моделей, по которым мы будем скучать (а может быть и нет)
Глава «Ростеха» сменил лимузин Mercedes-Benz на Aurus
Длительный тест Toyota RAV4: версия 2.0 и подведение итогов
Пересаживаемся на вариант кроссовера побюджетнее, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Легендарный Toyota Land Cruiser 70 превратили в технологичный автодом
За что мы любим РСКГ: моменты года — столкновения, развороты, обгоны
Лучшие эпизоды сезона 2020 и подробный ликбез по российскому «кольцу»
Советский плавающий внедорожник без пробега продают за 400 тысяч рублей
Все материалы
Дом
Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы