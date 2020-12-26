Финансист предостерег россиян от продажи валюты

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предостерег россиян от продажи валюты в настоящее время. Он рассказал агентству «Прайм», что продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — отметил финансист. Он посоветовал продавать валюту на пике роста, например, когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля.

По его словам, россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности. Тузов отметил, что на валютных рынках, в зависимости от ситуации и новостей, происходят два сменяющих друг друга процесса — укрепление национальной валюты, затем ее спад. Эксперт подчеркнул, что эти циклы повторяются, однако нацвалюта в динамике не возвращается к прежним уровням. Так, доллар по 65 или 68 рублей россияне уже «совершенно точно не увидят», добавил он.

Ранее россиян предостерегли от покупки доллара и хранения в нем сбережений, поскольку санкционный режим США подрывает устойчивость американской валюты. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин.